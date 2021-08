https://it.sputniknews.com/20210805/paola-ferrari-lascera-la-rai-dopo-i-mondiali-qatar-2022-perche-vecchia-12395371.html

Paola Ferrari lascerà la Rai dopo i mondiali Qatar 2022 perché "vecchia"

Paola Ferrari lascerà la Rai dopo i mondiali Qatar 2022 perché "vecchia"

In un'intervista rilasciata ad Italia Oggi la conduttrice annuncia il suo ritiro dalla tv dopo 25 anni di carriera. 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T14:02+0200

2021-08-05T14:02+0200

2021-08-05T14:02+0200

italia

calcio

rai

mondiali di calcio 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12395003_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_5fe3e0a62fe0ad4450b2304a20cf1ec3.jpg

Paola Ferrari, 61 anni e 25 di carriera come conduttrice sportiva della Rai, ha annunciato il suo ritiro con un anno di anticipo affermando che lascerà la Rai dopo i mondiali di calcio del 2022 che si terranno in Qatar.La conduttrice continuerà ad occuparsi dei programmi relativi alla nazionale italiana di calcio, mentre per quanto riguarda le partite di campionato e quindi i programmi Novantesimo Minuto o la Domenica Sportiva lei stessa ha dichiarato:"Si tratta ancora con la Lega Serie A sull’acquisto dei diritti in chiaro per quelle trasmissioni. Non credo riusciremo a strappare qualcosa al sabato. Ma non so".Diritti Rai sullo sport, è ora di vedere le competizioni in chiaroIn base ai diritti che Rai acquisterà si delineerà anche l'ultimo anno di programmi di Paola Ferrari, la quale ha sottolineato la necessità per la rete di acquisire i diritti per permettere ai cittadini di godersi le competizioni in chiaro.Paola Ferrari, il futuro dopo il ritiro dalla RaiSul suo futuro dopo i mondiali 2022, la conduttrice ha dichiarato che si dedicherà al cinema tramite la società che fa capo al marito Marco De Benedetti, di cui dal 2017 Paola Ferrari ha acquistato attraverso la sua società Alevi una partecipazione pari al 5,76% ed è entrata a far parte del consiglio di amministrazione.I mondiali di calcio del 2022, che si terranno in Qatar, si svolgeranno per la prima volta in autunno dal 21 novembre al 18 dicembre.

https://it.sputniknews.com/20210727/canone-rai-scorporo-dalla-bolletta-elettrica-per-volere-dellunione-europea-12288605.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, calcio, rai, mondiali di calcio 2022