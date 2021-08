https://it.sputniknews.com/20210805/oro-condiviso-tamberi-barshim-il-qatariota-risponde-alle-accuse-12381404.html

Oro condiviso Tamberi-Barshim, il qatariota risponde alle accuse

Tanti apprezzamenti per la coppia di atleti del salto in alto Barshim-Tamberi, ma anche delle critiche da chi non comprende lo spirito sportivo e guarda solo... 05.08.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

Con un tweet in arabo, Mutaz Barshim, l’atleta del Qatar che con “Gimbo” Tamberi ha vinto e condiviso l’oro sul salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, risponde via Twitter alle accuse di chi non ha gradito la scelta dei due di condividere l’oro evitando lo spareggio.Così il campione olimpico qatariota, dimostrando che chi giunge a determinati livelli sportivi non vi arriva solo con l’allenamento del fisico, ma anche dell’etica, e di ogni parte di se stessi.Ma non è tutto, perché Barshim ha un ruolo anche nella fase di ripresa di Tamberi dopo l’infortunio.Quando Tamberi riprese a gareggiare nel 2017 i risultati furono ovviamente deludenti dopo un anno di fermo causa rottura del tendine di Achille.E fu proprio Barshim, racconta Fanpage, a bussare alla porta di Tamberi per convincerlo a non mollare e a comprendere che quello che stava vivendo era una normale fase post grave infortunio.Campioni olimpici, in gara e nella vita.

