Non vaccinabili e green pass, saranno esentati? Loro non sono no-vax

Non vaccinabili e green pass, saranno esentati? Loro non sono no-vax

05.08.2021

Che cosa si prospetta per queste persone? Loro che possono fare “affidamento soltanto sull’immunità di gregge, al momento non hanno modo di richiedere l’ormai famosa certificazione verde – il green pass - che consentirebbe un maggior ritorno alla mobilità e alla normalità. Secondo la normativa attuale non potrebbero accedere in diversi luoghi al chiuso: piscine, palestre, ristoranti, bar, teatri, cinema”.In realtà potrebbero ricevere il green pass, perché una delle modalità per riceverlo è sottoporsi al tampone prima di accedere all’attività al chiuso.Ma a parte i costi di un tampone che per ora restano alti, che vita è quella di chi prima di entrare in un ristorante deve sottoporsi a tampone molecolare e attendere 24 ore per ricevere l’esito, e solo a questo punto recarsi al ristorante?La certificazione digitale alternativaL’Osservatorio spera che venga rilasciata quanto prima una certificazione digitale alternativa, in assenza della quale possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo dalle autorità sanitarie.Forse gli verrà detto qualcosa meno di 24 ore prima che entri in vigore il green pass, venerdì 6 agosto.

