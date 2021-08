https://it.sputniknews.com/20210805/moldavia-deve-adempiere-a-condizioni-accordo-con-lue-entro-settembre-per-ottenere-50-mln-euro-12401549.html

Moldavia deve adempiere a condizioni accordo con l'UE entro settembre per ottenere 50 mln euro

Moldavia deve adempiere a condizioni accordo con l'UE entro settembre per ottenere 50 mln euro

Il paese però non soddisfa ancora le condizioni poste da Bruxelles.

2021-08-05T23:51+0200

2021-08-05T23:51+0200

2021-08-05T23:51+0200

L'accordo sull'emissione di un finanziamento tra il governo moldavo e l'Unione Europea è stato firmato nel luglio dello scorso anno. Secondo l'accordo, la Repubblica dovrebbe ricevere un prestito di 100 milioni di euro in due versamenti. Tuttavia, lo stanziamento dei fondi dipende dalla stabilità politica e dal successo nell'attuazione delle riforme. La presidente ha aggiunto che a settembre il governo dovrà riavviare le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per introdurre un nuovo programma di cooperazione. A luglio 2020, gli esperti del Fondo Monetario Internazionale e le autorità moldave sono riusciti ad accordarsi in via preliminare per stringere un accordo sul nuovo programma di cooperazione triennale, in base al quale la Repubblica avrebbe potuto ricevere 558 milioni di dollari.Tuttavia, nel dicembre 2020, l'ufficio del FMI in Moldova ha osservato che il sostegno finanziario nell'ambito del nuovo programma dipende da un ampio sostegno politico al programma di riforme concordato con il Fondo, nonché dalla situazione politica.

