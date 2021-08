https://it.sputniknews.com/20210805/migranti-lamorgese-richiede-convocazione-di-un-consiglio-europeo-straordinario-12401039.html

Migranti, Lamorgese richiede convocazione di un Consiglio europeo straordinario

Migranti, Lamorgese richiede convocazione di un Consiglio europeo straordinario

La richiesta del Governo Draghi all'Unione europea è quella di un cambio di passo sull'immigrazione, per evitare che siano solo l'Italia ed i Paesi ai confini... 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T22:31+0200

2021-08-05T22:31+0200

2021-08-05T22:31+0200

italia

migranti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0d/9783604_0:0:2034:1145_1920x0_80_0_0_3c9037870c77090f441f7738621d700e.jpg

All'interno di una telefonata fatta dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese al commissario europeo Affari interni Ylva Johansson, durante la missione di Lamorgese in Libia, quest'ultima ha fatto richiesta formale per un Consiglio europeo straordinario per discutere della questione migranti.La richiesta è quella di convocare un consiglio Ue Affari interni straordinario per valutare un "urgente un cambio di marcia negli interventi sulla politica migratoria" comune, ribadendo che l'attuale flusso migratorio non può essere gestito unicamente dall'Italia e dai Paesi confinanti dell'Unione europea."(Chiediamo, ndr) l'attivazione immediata, anche temporanea, di un meccanismo che coinvolga gli Stati membri per consentire un approdo sicuro, e compatibile con le misure anti Covid 19, alle navi delle Ong battenti bandiere europee attualmente impegnate in operazioni Sar in acque internazionali" ha dichiarato Lamorgese durante la telefonata.Tra le altre richieste anche il rilancio nella trattativa sul nuovo Patto immigrazione e asilo del principio di solidarietà tra gli Stati membri per la redistribuzione obbligatoria dei Migranti salvati in mare.Allo stesso tempo il premier Draghi ha telefonato oggi al presidente della Tunisia Kais Said, Paese come la Libia da cui partono numerosi cittadini diretti in Italia. All'interno del colloquio telefonico sono stati discussi la politica tunisina ed il tema dei flussi migratori.Sul tema continua il pressing del leader della Lega Matteo Salvini, il quale ha definito la mosse della Lamorgese come "segnale positivo".

https://it.sputniknews.com/20210802/migranti-lultimatum-di-salvini-a-draghi-stop-sbarchi-o-sara-difficile-sostenere-il-governo-12353807.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, migranti