Lombardi: “Come M5S leali con il governo Draghi finché lo sarà con noi, nessuna imboscata”

Lombardi: “Come M5S leali con il governo Draghi finché lo sarà con noi, nessuna imboscata”

Assessora alla Transizione energetica nel Lazio e tra i volti più rappresentativi del Movimento vede pericoli di tenuta nei prossimi mesi. D'accordo a rivedere... 05.08.2021

Per Roberta Lombardi, assessora nel Lazio nel governo del Dem Nicola Zingaretti, il Movimento 5 Stelle non ha intenzione di fare lo sgambetto a Draghi e ai suoi ministri anche se i prossimi mesi saranno difficili “perché ci sono forze talmente diverse che trovare una quadra è un esercizio funambolico giornaliero”.Parlando a La Repubblica, l’ex portavoce del M5S alla Camera, dice: “Siamo entrati perché il presidente Draghi ha assunto degli impegni nei confronti delle varie forze politiche che compongono la sua maggioranza, tra cui il Movimento. Se venissero meno, la nostra presenza non avrebbe più senso”.Rivedere il Reddito di cittadinanzaUno dei possibili problemi di tenuta nel governo nei prossimi mesi è il Reddito di cittadinanza, uno dei provvedimenti-bandiera del M5S.Si tratta di più “di 3 milioni e 240mila persone che vivevano sotto la soglia di povertà, a cui quindi stiamo garantendo non agi, lussi, benefit, ma sussistenza”.Lombardi ribadisce la tolleranza zero per chi mente sui dati per il reddito: “Per chi bara, sanzioni senza pietà. Ma i datori di lavoro fanno finta di non sapere che se assumessero un percettore di reddito, quei soldi li prenderebbero loro”.

