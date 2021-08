https://it.sputniknews.com/20210805/limmunologo-mantovani-risponde-ai-dubbi-dei-giovani-vaccinatevi-per-una-scuola-in-sicurezza-12390435.html

L’immunologo Mantovani risponde ai dubbi dei giovani: “Vaccinatevi per una scuola in sicurezza”

E sugli anticorpi già nel sangue spiega che non ci conosce ancora la loro risposta al virus e la quantità non determina l’immunizzazione del soggetto. 05.08.2021, Sputnik Italia

Oltre allo zoccolo duro di 60enni che non si è ancora vaccinato, in Italia resta da immunizzare una grande fascia di età che è quella dei giovani. Una fetta della popolazione che è meno colpita da casi gravi e che non ha ancora raggiunto buoni livelli di immunizzazione, anche per alcuni dubbi sul vaccino.A rispondere ad alcuni di questi è l’immunologo e direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas, Alberto Mantovani che sul Corriere della Sera risponde ad alcune delle domande più frequenti e chiede ai ragazzi di vacconarsi prima di tutto anche per tornare a scuola in sicurezza “una priorità”.Gli anticorpi e l’immunizzazioneMantovani racconta che nei suoi “tour” virtuali e non per spiegare il coronavirus e come difendersi, “fra i giovani ci sono tanti dubbi e una grande sete di conoscenza”.Per Mantovani al momento non esiste uno strumento o un esame per stabilire al 100% se si è protetti da coronavirus, perché “nella risposta difensiva del nostro sistema immunitario al virus, entra in gioco anche la cosiddetta immunità innata che non dipende dalla produzione di anticorpi, ma dall’attività di certe cellule immunitarie che ci proteggono, in ogni caso e in prima linea, dalle aggressioni di agenti estranei”.Meno casi gravi ma la minaccia del long CovidL’immunologo spiega che pur avendo pochi casi gravi tra i 12 e i 18 anni, in Italia ci sono stati 28 casi mortali da Covid in questa fascia di età e Andrea Biondi, all’Ospedale San Gerardo di Monza, “ha avuto quattro casi di adolescenti, su 60, che sono finiti in terapia intensiva. E non è una bella esperienza per loro”.Oltre il vaccino le cure sperimentaliL’immunologo poi parla dei nuovi farmaci in sperimentazione per curare chi si ammala, soprattutto i soggetti fragili.Si tratta di due anticorpi studiati in Italia, uno monoclonale “che vede tutte le varianti del virus, studiato da Davide Corti (pubblicato su Nature); l’altro, è un ‘minianticorpo’ ingegnerizzato, ideato da Rino Rappuoli. Attendiamo i risultati delle sperimentazioni”.

