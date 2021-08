https://it.sputniknews.com/20210805/la-camera-approva-la-fiducia-per-il-decreto-reclutamento-piu-risorse-per-pa-e-pnrr-12400710.html

La Camera approva la fiducia per il decreto Reclutamento: più risorse per P.A. e Pnrr

La Camera approva la fiducia per il decreto Reclutamento: più risorse per P.A. e Pnrr

Si punta a 24.000 ingressi, in particolare esperti e dirigenti che possano aiutare le pubbliche amministrazioni nella realizzazione del piano relativo al... 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T21:41+0200

2021-08-05T21:41+0200

2021-08-05T21:41+0200

renato brunetta

pubblica amministrazione

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/806/60/8066041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44c69739d22e54cb86d2297e94a2b95d.jpg

Il decreto Brunetta, detto anche dl Reclutamento, ha ottenuto la fiducia alla Camera con con 386 sì e 43 no. L'Assemblea procede all'esame dei relativi ordini del giorno in vista del via libera definitivo al provvedimento che dovrebbe avvenire entro domani e comunque non oltre domenica.Il testo, già approvato dal senato, prevede oltre 24mila assunzioni per incrementare il personale della P.A. anche il numero di avvocati e tecnici che coadiuvano il lavoro dei tribunali.Si conta di assumere 1.000 esperti per aiutare le amministrazioni a realizzare nei tempi opere e progetti del Pnrr.Tutti i contenuti del dlTra le norme contenute nel dl Reclutamento si segnalano le seguenti:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

renato brunetta, pubblica amministrazione