Imam norvegese denunciato per incitamento all'odio dopo aver lodato Hitler e attaccato gli ebrei

Un imam nella città norvegese di Drammen è stato denunciato per incitamento all'odio e alla violenza per i suoi post su Facebook. 05.08.2021, Sputnik Italia

L'uomo ha prestato servizio come imam locale a Drammen, che ha la seconda più alta percentuale di immigrati in Norvegia, dietro solo a Oslo, e dal 2009 è membro dell'organizzazione musulmana Minhaj-ul-Quran.La denuncia si riferisce ad una serie di post dell'imam su Facebook, tutti contenenti dichiarazioni estremamente dure su ebrei e Israele."Israele è il diavolo e Hitler ha lasciato alcuni ebrei in modo che il mondo potesse vedere che se fossero sopravvissuti, l'umanità sarebbe stata in pericolo a causa loro", ha scritto in un altro, come citato dal quotidiano Drammens Tidende, che si è riservato il diritto di traduzione con errori non sostanziali poiché i post sono stati tradotti dall'urdu.Il giornale ha confermato che il distretto di polizia del sud-est è a conoscenza della questione.Secondo il rapporto, l'uomo aveva circa 2.900 amici su Facebook e 1.150 follower.L'imam in questione ha successivamente chiesto scusa per i suoi post.“Prima di tutto mi scuserò per le mie dichiarazioni su Facebook. Le mie dichiarazioni e i successivi commenti di altri non rappresentano le mie opinioni e ciò che rappresento. Ho passato gran parte della mia vita a lavorare per l'uguaglianza, la comprensione, il rispetto e la tolleranza. Per me, questi sono valori a cui tengo molto", ha detto.

giovanni La cosa mi puzza .... prima accusa e poi si scusa...mhaaa..a pensare strano a volte si indovina 1

