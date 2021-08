https://it.sputniknews.com/20210805/il-parlamento-verso-la-lunga-pausa-estiva-ma-prima-lok-al-decreto-brunetta-per-la-pa-12390947.html

Il Parlamento verso la lunga pausa estiva, ma prima l’ok al decreto Brunetta per la P.A.

Il Parlamento verso la lunga pausa estiva, ma prima l’ok al decreto Brunetta per la P.A.

I lavori riprenderanno il 6 settembre per la Camera e il 7 settembre per il Senato: riforma Cartabia, ddl Zan e decreto green pass i primi scogli al rientro. 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T09:16+0200

2021-08-05T09:16+0200

2021-08-05T09:16+0200

senato

camera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/724/65/7246520_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5cda6d8274cd1a720ca433972a82a437.jpg

Tra oggi e domani si concludono i lavori alla Camera e al Senato prima della lunga chiusura, poco più di un mese, per la pausa estiva.E se il premier Mario Draghi ha detto ai ministri di non allontanarsi troppo e che lui non andrà in vacanza, per i parlamentari si apre un mese di ferie a differenza dello scorso anno quando erano stati richiamati in aula subito dopo Ferragosto per i decreti sulla crisi legata alla pandemia.I senatori chiudono oggi, i deputati con ogni probabilità domani, salvo strascichi.Lavori agli sgoccioliOggi è l’ultimo giorno di lavoro per i senatori che riprenderanno le sedute in aula il 7 settembre alle 16:30: ad attenderli ci sarà la riforma del processo penale, approvata alla Camera, e il ddl Zan non ancora calendarizzato.Oggi prima di chiudere i battenti a Palazzo Madama si discuterà del decreto sulle grandi navi e Venezia.Sul testo Brunetta è stata posta la fiducia che sarà votata con ogni probabilità oggi in serata, poi si passerà agli ordini del giorno e al voto finale di venerdì.Le commissioni riprenderanno i lavori nella settimana precedente, quella del 30 agosto: da discutere il decreto sulla salvaguardia di Venezia e le grandi navi; il rendiconto 2020 e l’assestamento 2021, la riforma del processo civile e il rifinanziamento alla Libia.Vacanze nella media storicaPer i parlamentari quest’anno le vacanze avranno una durata nella media, secondo la serie storica elaborata dalla Camera dei deputati.Nel 2017 si registrarono vacanze lunghe: dal 2 agosto fino al 12 settembre. Il record di ferie parlamentari è del 2009: dal 30 luglio al 14 settembre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

senato, camera