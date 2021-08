https://it.sputniknews.com/20210805/green-pass-cabina-di-regia-verso-lobbligo-per-personale-scuola-e-universitari-12396710.html

Green pass, cabina di regia: verso l'obbligo per personale scuola e universitari

Si è tenuta in queste ore la riunione della cabina di regia. Al centro delle discussioni, la normativa sul Green pass. 05.08.2021, Sputnik Italia

Il Green pass potrebbe essere reso obbligatorio per il personale della scuola e per gli studenti universitari.E' questo l'orientamento che emerge dalla cabina di regia tenutasi in vista del Consiglio dei ministri che prenderà la decisione definitiva nel corso del pomeriggio.Per quanto concerne il Green pass, è invece in corso l'incontro tra esecutivo e Regioni nel corso del quale si discute la possibile introduzione del "lasciapassare" per scuola e trasporti.Nella stessa sede, sarebbe inoltre in corso una discussione per rendere obbligatorio il Green pass per studenti delle superiori sopra i 16 anni.Confcommercio apre al controllo del Green PassIntanto Fipe-Confcommercio ha aperto all'eventualità di controllare il Green pass all'interno di da parte di esercenti di bar e ristoranti, chiudendo però ad un'eventuale verifica dei documenti di identità.

raus jUEde Ristoratori e compagnia bella non vedranno più il mio denaro, e io non ho problemi a spendere. Ringrazino gli impostori al governo. 1

2021

Notiziario

