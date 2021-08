https://it.sputniknews.com/20210805/gli-usa-mostrano-i-muscoli-alla-cina-al-via-la-maggiore-esercitazione-di-sempre-con-lindonesia-12396840.html

Gli USA mostrano i muscoli alla Cina: al via la maggiore esercitazione di sempre con l'Indonesia

Il ministro degli Esteri indonesiano è a Washington mentre nel Paese è in corso la più grande esercitazione militare congiunta che durerà fino a metà agosto. 05.08.2021, Sputnik Italia

mondo

L'Indonesia è entrata in una "nuova era di relazioni bilaterali" con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi, durante una visita a Washington. Tra i due Paesi, intanto, è in corso un'imponente esercitazione militare congiunta che vede impegnati 3.000 uomini.Il Segretario di Stato americano Antony Blinken, in conferenza stampa dopo l'incontro con Retno, ha espresso parole di entusiasmo per il rafforzamento dei rapporti fra i due Paesi, riferisce Reuters.Le relazioni riguardano il commercio, gli investimenti, la sicurezza e la salute pubblica. Gli Stati Uniti hanno annunciato questa settimana la donazione di altri 30 milioni di dollari per acquistare ossigeno e forniture mediche e per potenziare il vaccino indonesiano, mentre il Paese asiatico affronta da luglio una recrudescenza di infezioni.Gli Stati Uniti puntano a rafforzare la propria posizione nell'Asia Pacifica per contrastare la crescente egemonia della Cina. La visita di Retno avviene mentre in Indonesia si svolge la più grande esercitazione militare congiunta. Le manovre di guerra sono finalizzate ad aumentare le capacità militari e le relazioni bilaterali, secondo una dichiarazione dell'esercito indonesiano. Iniziata domenica 1 l'esercitazione, chiamata Garuda Shield, si concluderà il 15 agosto.

Mg Mg MA DAI USA, SIETE CAZZO E CULO 0

EBM Speriamo che Cina e Russia organizzano anche loro esercitazione i confini USA. Indonesia un stato asiatico e al posto di tenere lontano gli USA e creare condizione per unire i stati asiatici invece divide; stesso atteggiamento di altri strumenti USA come giapone, sud corea e altri ancora. 0

