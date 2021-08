https://it.sputniknews.com/20210805/genova-chiusura-della10-potrebbe-portare-a-code-fino-a-15-km-12392922.html

Genova, chiusura dell'A10 potrebbe portare a code fino a 15 km

Genova, chiusura dell'A10 potrebbe portare a code fino a 15 km

Ad ipotizzare un simile scenario è stata la stessa Autostrade per l'Italia. 05.08.2021, Sputnik Italia

La chiusura per lavori non prorogabili della carreggiata nord della A10, prevista per dopo Ferragosto, potrebbe portare a code fino a 15 km.È quanto emerge dal vertice, svoltosi in Regione Liguria, tra Autostrade e le associazioni dell'autotrasporto e i rappresentanti delle categorie dell'economia ligure.Secondo la compagnia, si potrebbe assistere a code tra 10 e 15 km sulla A10 in direzione Genova e 4 km in direzione Savona per gran parte della giornata.I lavoriStando ai programmi, i lavori dovrebbero avere inizio il prossimo 16 di agosto sulla carreggiata nord dell'A10, tra aeroporto e Pra', e proseguiranno fino al 25 dello stesso meseAl fine di limitare le conseguenze delle chiusure, Autostrade ha previsto l'apertura a doppio senso di marcia per la carreggiata sud.

