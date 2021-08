https://it.sputniknews.com/20210805/foggia-comune-sciolto-per-mafia-niente-elezioni-in-autunno-12401712.html

Foggia: comune sciolto per mafia, niente elezioni in autunno

La delibera del Consiglio dei ministri arriva su indicazione del ministro dell'interno in considerazione delle accertate forme di condizionamento... 05.08.2021, Sputnik Italia

Nessun ritorno al voto in autunno per il comune di Foggia, che è stato sciolto oggi per delibera del Consiglio dei ministri, su consiglio del dicastero del Viminale Luciana Lamorgese, a norma dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.A 21 anni dall'istituzione della disciplina dello scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso, Foggia è il secondo capoluogo sciolto per mafia dopo Reggio Calabria nel 2012.In seguito agli accertamenti per verificare se ricorressero pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'ambito dell'amministrazione comunale, il 25 maggio l'allora prefetto di Foggia aveva richiesto lo scioglimento del Consiglio comunale a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco il 4 maggio.Il 3 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva firmato il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Foggia con la contestuale nomina del commissario straordinario per assicurare la provvisoria gestione dell'ente.Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali.

