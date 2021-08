Filiera Italia su Green Pass: "Serve introduzione graduale delle misure per non bloccare l’horeca"

https://it.sputniknews.com/20210805/filiera-italia-su-green-pass-serve-introduzione-graduale-delle-misure-per-non-bloccare-lhoreca-12396352.html

Filiera Italia esprime nuovamente la sua posizione sul green pass commentando gli ultimi dati relativi agli acquisti degli italiani. 05.08.2021, Sputnik Italia

Filiera Italia ha espresso la sua opinione sulle misure decretate dal governo e sull'entrata in vigore della misura relativa al Green Pass.Di conseguenza, nonostante una lieve ripresa, la mancanza di turisti stranieri e la paura degli italiani nei confronti del virus causa un consumo molto cauto e sotto la media."Si compra in maniera cauta - per alcune categorie di beni siamo ancora sotto del 20/30% rispetto ai livelli pre-crisi - è troppa l'incertezza legata al covid e all’insicurezza sul futuro. Serve sostegno attivo alla domanda interna ma senza flussi turistici stranieri, l'unico parziale elemento di soddisfazione è la ripresa in corsa dell’horeca" ha continuato Scordamaglia.Disagi per il settore con l'introduzione del Green PassIl consigliere delegato sottolinea i disagi a cui il settore andrà incontro dovuti all'introduzione del green pass. La richiesta è quindi di una gradualità nell'applicazione della misura "perché non si riveli l'ennesima batosta per il settore"."Si posticipi l'entrata in vigore per i minorenni e si provveda a introdurre il metodo dell’autocertificazione, affinché i gestori non siano costretti a trasformarsi in controllori. Siamo orgogliosi dei risultati del nostro export ma senza il riavvio dei consumi interni ed degli investimenti il solo export non basta!”.

