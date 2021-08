https://it.sputniknews.com/20210805/euro-2020-italia-inghilterra-11-tifosi-britannici-arrestati-per-insulti-razzisti-12393900.html

Euro 2020, Italia-Inghilterra: 11 tifosi britannici arrestati per insulti razzisti

La maggior parte degli accusati risiedono al di fuori del Regno Unito. 05.08.2021, Sputnik Italia

La polizia britannica ha riferito di aver effettuato 11 arresti in relazione agli insulti razzisti apparsi online in riferimento ad alcuni giocatori della nazionale di calcio inglese in seguito alla sconfitta della loro squadra contro l'Italia nella finale di Euro 2020.L'Unità di polizia calcistica del Regno Unito ha dichiarato di aver richiesto i dati alle società di social media per portare avanti le proprie indagini e di aver trasmesso informazioni alle forze di polizia locali, che finora hanno arrestato 11 persone con l'accusa di una serie di reati.L'unità ha affermato che, dei 207 post criminali sui social media identificati, 123 sono stati pubblicati da account appartenenti a individui residenti fuori dal Regno Unito e i loro dettagli sono condivisi con i paesi interessati. Gli arrestati, finora, hanno un'età compresa tra i 18 ei 63 anni. Sono stati tutti rilasciati mentre erano sotto ulteriori indagini o sono stati rilasciati su cauzione con l'ordine di tornare in tribunale in un secondo momento.Gli insulti razzisti Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati vittime di un gran numero di insulti dopo aver sbagliato i rigori nella sconfitta ai rigori dell'Inghilterra al Wembley Stadium di Londra l'11 luglio.I tre giocatori di colore presi di mira facevano parte di una giovane squadra inglese che si è resa ad ogni modo protagonista di un'ottima prestazione nel corso degli europei di calcio, a dispetto della sconfitta in finale contro la nazionale italiana.

