Esenzione per il Green Pass, a chi spetta e come ottenere il certificato

L'esenzione sarà rilasciata a chi non può ricevere il vaccino o completare il ciclo di immunizzazione e sarà valida fino al 30 settembre 2021. 05.08.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Salute ha pubblicato una circolare in data 4 agosto per il rilascio di esenzioni al Green Pass per "consentire l’accesso a servizi e attività" ai soggetti che "per condizione medica" non possono ricevere o completare la vaccinazione e ottenere una certificazione verde Covid-19.La certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso di omessa o differita vaccinazione contro il Sars-CoV-2, per la presenza di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Durata del documentoLa certificazione potrà essere rilasciata in formato cartaceo e avrà una validità massima fino al 30 settembre 2021. La durata di validità, definita sulla base delle relative valutazioni cliniche, "verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale", si legge nella circolare.Chi rilascia il certificato di esenzioneFino al 30 settembre 2021, le certificazioni potranno essere rilasciate a titolo gratuito direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione nazionale contro il Covid-19. Attraverso i servizi informativi vaccinali regionali dovrà essere archiviata la relativa documentazione clinica, anche digitalmente, per il monitoraggio delle stesse. Le modalità saranno definite dalle singole Regioni/PA. La circolare ministeriale prevede che per il rilascio delle certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.I dati contenuti nella certificazioneLe certificazioni dovranno contenere:Il documento non può contenere dati sensibili del soggetto interessato, come ad esempio la motivazione clinica dell'esenzione. Chi ha diritto all'esenzioneL'esenzione permanente o provvisoria è rilasciata per controindicazioni o per precauzione, se aumenta il rischio di effetti avversi. La presenza di controindicazioni o precauzioni deve essere valutata di volta in volta con un'accurata anamnesi e valutazione. Non è escluso il ricorso al altra tipologia di vaccino. Una reazione allergica al vaccino o ad una delle sue componenti è considerata una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi. In tale situazione è possibile considerare l'uso di un altro vaccino o effettuare visita allergologa o valutazione rischio-benefici individuale. Il vaccino contro il Sars-CoV-2 non è controindicato né in gravidanza né in allattamento. Tuttavia, dopo una consultazione medica, si potrà decidere di rimandare la vaccinazione con il rilascio di un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.In caso di gravi effetti avversi come la Sindrome di Guillain-Barré o infiammazioni cardiache, è consigliata la prosecuzione dell'immunizzazione con vaccini differenti. Infine non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale l'effettuazione di test sierologi. La presenza di un titolo anticorpale non è considerata per il momento alternativa al vaccino.

