Covid USA, Casa Bianca potrebbe introdurre vaccinazione obbligatoria per viaggiatori stranieri

2021-08-05T12:40+0200

Citando una fonte anonima della Casa Bianca, la Reuters ha riferito che la Casa Bianca starebbe "mettendo a punto un piano" che costringerebbe tutti i viaggiatori stranieri diretti negli Stati Uniti a verificare di essere stati effettivamente vaccinati contro il SARS-CoV-2.Stando a quanto riportato, l'amministrazione Biden potrebbe introdurre l'obbligo di vaccinazione in cambio della revoca delle restrizioni di viaggio attualmente in vigore per alcuni Paesi.Tuttavia, la fonte ha anche precisato che l'amministrazione Biden non è del tutto convinta di revocare le limitazioni di viaggio a causa dei crescenti casi di COVID-19, che sono aumentati alle stelle in stati come la Florida e il Texas.Le restrizioni attualmente in vigoreAl momento negli USA sono state implementate restrizioni di viaggio per i viaggiatori provenienti da Cina, Iran, Regno Unito, Brasile, Sud Africa e India.Il COVID-19 negli USALa variante delta COVID-19 rappresenta attualmente la maggior parte dei casi negli Stati Uniti, con cifre che la fanno corrispondere a circa il 93% delle infezioni totali.Tale ceppo, altamente contagioso, è stato segnalato per la prima volta in India nell'ottobre 2020 ed è diventato la variante dominante negli Stati Uniti nel giro di soli due mesi.Complessivamente gli USA hanno registrato 35,3 milioni di casi di coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a fronte di 615.000 vittime.

