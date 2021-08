https://it.sputniknews.com/20210805/covid-giani-perplesso-per-toscana-rossa-nella-mappa-ue-12397859.html

Covid, Giani perplesso per Toscana rossa nella mappa Ue

Covid, Giani perplesso per Toscana rossa nella mappa Ue

In seguito all'aggiornamento dell'Ecdc sulle zone a rischio contagio in Europa, con l'aggiunta di Toscana e Marche tra le regioni "rosse" in Italia, il... 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T19:39+0200

2021-08-05T19:39+0200

2021-08-05T19:39+0200

italia

toscana

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/12309229_0:331:1717:1297_1920x0_80_0_0_f59d57ef1db3294f377fcb15e4f63856.jpg

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha commentato l'ultimo aggiornamento del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha aggiunto la Toscana e le Marche tra le regioni italiane in rosso.Quest'ultimo ha affermato che il passaggio in rosso della regione avrà sicure ripercussioni sul turismo e spuntano dati che lasciano il presidente della regione perplesso.Il Presidente Giani ha poi dichiarato che, nonostante la cautela necessaria durante la pandemia, la situazione dei contagi nella regione sembra dare segni di speranza."Di fronte a un terribile nemico come il Covid non si deve eccedere in ottimismo, quindi sono molto misurato, ma il fatto che per la prima volta dopo cinque settimane di crescita, anche molto forte, del Covid, il giovedì, giorno di più alta diffusione, noi abbiamo un dato simile a quello della scorsa settimana è un fatto positivo" ha aggiunto Giani parlando a margine di una conferenza stampa, come riferisce Ansa.La Toscana, dall'inizio della pandemia, ha registrato un totale di 254.218 casi Covid con 238.756 guariti e 6.921 vittime. All'ultimo aggiornamento la Regione ha somministrato 4.229.063 dosi di vaccino con il 72% dei toscani over 12 che hanno ricevuto la prima dose.

https://it.sputniknews.com/20210804/aifa-pubblica-rapporto-su-vaccinazione-anti-covid-16-reazioni-avverse-gravi-su-100mila-dosi-12388449.html

raus jUEde """""""....... ma nei reparti Covid ci sono più di 5mila posti a disposizione. Abbiamo in terapia intensiva 22 persone, quando noi ne possiamo reggere fino a 650-700."""""" Quindi, secondo questo imbecille, rapportandosi alle possibilità della toscana, in tutto il sistema sanitario nazionale (20 Regioni) ci dovrebbero essere almeno 50 mila posti nei "reparti covid" e non meno di 12 mila posti nelle "terapie intensive", sempre Covid si intende. Quindi dove sarebbe l'emergenza di cui va mistificando il governo? 0

1

toscana

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, toscana, coronavirus in italia, vaccinazione in italia