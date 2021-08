https://it.sputniknews.com/20210805/covid-crosetto-malato-nonostante-due-dosi-pfizer-non-avro-il-green-pass-per-settimane-12395921.html

Covid, Crosetto: "Malato nonostante due dosi Pfizer, non avrò il Green Pass per settimane"

Covid, Crosetto: "Malato nonostante due dosi Pfizer, non avrò il Green Pass per settimane"

Lo sfogo sui social del coordinatore di Fratelli D'Italia: "Se mi faccio delle domande mi danno del No-Vax". Dovrà attendere per avere il certificato verde. 05.08.2021, Sputnik Italia

Guido Crosetto si sfoga con un tweet polemico sui social, dopo aver contratto il Covid-19 nonostante la doppia vaccinazione con Pfizer. Il coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia ha rivelato la propria odissea con la variante Delta, la cura con i monoclonali e l'ulteriore beffa: non potrà avere subito il green pass. Dovrà attendere il certificato di guarigione. "A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò GP per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del novax", scrive in un tweet pubblicato giovedì mattina.La notizia era stata diffusa mercoledì in un post successivamente cancellato, secondo quanto si apprende da Il Giornale. Stamattina il cofondatore di Fratelli d'Italia ha voluto dare ulteriori chiarimenti, ponendo un interrogativo sull'efficacia della vaccinazione nei soggetti fragili, data la capacità della Delta di bucare i vaccini. A Crosetto ha risposto a stretto giro il professor Roberto Burioni, dell'Università San Raffaele di Milano. Nelle scorse settimane Crosetto aveva criticato il green pass, il controverso lasciapassare sanitario che diventerà obbligatorio da venerdì 6 agosto per poter accedere a musei, cinema, palestre, piscine, servizi di ristorazione al chiuso e attività con maggior rischio.

Mg Mg ADESSO NON FARE LO STRONZO A NON RIBELLARTI PERCHE NON FUNZIONA ? 0

schardif Va subito isolato come tutti i vaccinati 0

