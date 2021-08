https://it.sputniknews.com/20210805/concorso-stenin-annunciata-la-migliore-foto-dopo-il-voto-online-12391769.html

Concorso Stenin, annunciata la migliore foto dopo il voto online

05.08.2021

Lo scatto migliore del concorso internazionale di fotogiornalismo Andrey Stenin, secondo gli utenti di Internet, è stato "Happy Farmer".Il lavoro, presentato dal fotografo del Bangladesh Rafid Yasar, raffigura un contadino che mostra un raccolto di cavolfiori e ha raccolto quasi un quarto dei voti degli utenti online.L'autore, nell'apprendere la notizia, ha auspicato che il riconoscimento del suo lavoro da parte di un vasto pubblico lo aiuti a realizzare il suo sogno di diventare, in futuro, regista:A fine settembre, con una cerimonia che si terrà online, il concorso Andrey Stenin rivelerà il vincitore del Grand Prix e nominerà anche i vincitori inclusi nella short list del 2021.Come da tradizione, gli organizzatori prevedono di iniziare entro la fine dell'anno un tour internazionale delle opere dei vincitori in varie città del mondo.Il concorso SteninIl Concorso Internazionale di Fotogiornalismo Andrei Stenin, organizzato da MIA Rossiya Segodnya con il patrocinio della Commissione della Federazione Russa per l'UNESCO, mira a sostenere i giovani fotografi e ad attirare l'attenzione del pubblico sui compiti del moderno fotogiornalismo.Il concorso rappresenta un'importante piattaforma per giovani fotografi, talentuosi, sensibili e aperti al nuovo, che attirano l'attenzione del pubblico su persone ed eventi vicini a noi.I partner mediatici generali del concorso sono: il canale televisivo statale della Federazione Russa Rossija-Kultura, il canale televisivo Moskva 24, il portale di informazione e notizie Вести.Ru.I partner mediatici internazionali del concorso sono: l’agenzia di informazione e radio Sputnik, il portale e canale televisivo RT, l’agenzia di stampa Askanews, la holding mediatica Independent Media, l’agenzia di stampa Telam, l’agenzia di stampa ANA, lo Shanghai United Media Group (SUMG), il portale Internet del quotidiano China Daily, il portale Internet The Paper, il network mediatico Al Mayadeen, l’agenzia di informazione Prensa Latina, il portale Internet DBW.Sostengono il concorso come partner mediatici di settore: l’unione giornalisti russi, il portale di informazione YOung JOurnalists, il portale Russian Photo, il portale Photo-study.ru, la scuola di fotografia Akademija fotografii, la rivista Fotoargenta, il Club di fotogiornalismo di Nuova Delhi, la rivista LF Magazine, il portale Internet All About Photo, la rivista di fotografia EYE, la rivista Artdoc, il portale Internet IPhoto Channel, la piattaforma-partner-festival internazionale PhotON.

