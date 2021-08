https://it.sputniknews.com/20210805/como-strade-allagate-a-causa-dellesondazione-del-lago---foto-12396050.html

Como, strade allagate a causa dell'esondazione del lago - Foto

Como, strade allagate a causa dell'esondazione del lago - Foto

In città sono al lavoro diverse squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco. 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T15:10+0200

2021-08-05T15:10+0200

2021-08-05T15:19+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/9353057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12ae396950a9e2bda0f13e436bb8aebe.jpg

In seguito alle abbondanti precipitazioni verificatesi negli ultimi giorni, il lago di Como ha straripato nella primissima mattinata di oggi, allagando le strade della città e il lungolago.Segnalate decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per far fronte agli allagamenti e agli straripamenti dei corsi d'acqua.A causa del peggioramento della situazione del Lario, salito al livello di 134 centimetri, è stata disposta una deviazione delle strade interne.In questo senso, le autorità hanno espresso preoccupazione per quanto potrà succedere a partire dalla giornata di domani, con la ripaertura del cantiere sulla A9, che destinerà il traffico pesante dal Nord Europa sulla viabilità ordinaria.L'assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori, ha condiviso sui social network diverse immagini che rendono conto della situazione a Como.Desta poi preoccupazione anche la situazione relativa a potenziali frane, che potrebbero prodursi in diversi punti, come riferito dal capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio:

schardif Subito una cabina di regia con delegati di Soros e Gates a dirigerla 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia