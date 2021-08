https://it.sputniknews.com/20210805/ciclismo-giro-di-germania-e-polemica-per-il-passaggio-a-buchenwald-12397465.html

Ciclismo: Giro di Germania, è polemica per il passaggio a Buchenwald

Il Giro di Germania prenderà il via il 26 agosto. La seconda tappa passerà vicino ad un campo di concentramento.

È polemica in Germania per il passaggio della competizione sportiva di ciclismo nei pressi del campo di concentramento di Buchenwald, a pochi chilometri da Weimar.Ad esprimere i propri dubbi rispetto al percorso della più importante gara a tappe tedesca è stato il direttore del memoriale del campo Jens-Christian Wagner Del medesimo avviso il presidente del Consiglio centrale ebraico Josef Schuster, che si sta muovendo per modificarne il percorso."Nella pianificazione del percorso, sia i responsabili della città di Weimar che gli organizzatori hanno mancato di sensibilità nei confronti della storia", ha spiegato.La difesa degli organizzatoriFino ad ora i colloqui della manifestazione sportiva non hanno portato alla cancellazione o alla modifica della tappa.Da parte loro, gli organizzatori hanno sottolineato come il fatto "che quest'anno la tappa passi accanto al memoriale" si rifaccia ad una scelta di "presentare i molti volti diversi della Repubblica federale, dal punto di vista naturalistico, culturale e storico".Il Deutschland TourIl Giro di Germania si terrà quest'anno tra il 26 e il 29 di agosto, con partenza fissata a Stralsund, sulle coste del Baltico, fino a Norimberga, in Baviera.Sono previste due tappe a Weimer, e all'evento prenderanno parte 22 squadre di livello internazionale, tra cui 10 del World Tour.

