https://it.sputniknews.com/20210805/brasile-bolsonaro-verra-indagato-per-fake-news-sul-voto-elettronico-12392770.html

Brasile, Bolsonaro verrà indagato per fake news sul voto elettronico

Brasile, Bolsonaro verrà indagato per fake news sul voto elettronico

Avrebbe diffuso notizie false per gettare discredito sul sistema di voto elettronico e poter denunciare brogli elettorali in caso di sconfitta alle... 05.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-05T11:04+0200

2021-08-05T11:04+0200

2021-08-05T11:04+0200

mondo

brasile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/17/10040057_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_32b6a85159eba1b3b84416e91c5a1576.jpg

Il giudice del Supremo Tribunale Federale del Brasile, Alexandre De Moraes, ha incluso il presidente Jair Bolsonaro nell'indagine già in corso sulla diffusione di notizie false per attaccare le istituzioni democratiche. Lo si apprende dal canale brasiliano G1.La decisione è stata adottata in seguito alla richiesta del Supremo Tribunale Elettorale, che ha approvato all'unanimità l'apertura di un'inchiesta per gli attacchi al sistema elettorale. Il presidente della STE, Luís Roberto Barroso, ha allegato alla richiesta di inchiesta un link alla trasmissione Internet della scorsa settimana, in cui il presidente Bolsonaro esponeva vecchie e false teorie sulle falle di sicurezza delle urne elettroniche, nonostante abbia ammesso di non avere prove di brogli nelle precedenti elezioni.Il voto elettronico in BrasileIl voto elettronico che Bolsonaro sta mettendo in discussione è utilizzato in Brasile senza problemi dal 1996. Il presidente difende l'applicazione del voto cartaceo e recentemente ha minacciato che non avrebbe tenuto le elezioni del prossimo anno se il Congresso Nazionale non avesse approvato la modifica del sistema.La reazione di BolsonaroIn seguito alla decisione della Suprema Corte Federale, il presidente brasiliano ha minacciato questo mercoledì di agire al di fuori della Costituzione, durante un'intervista trasmessa da radio Jovem Pan sui social network. In quest'occasione Bolsonaro ha nuovamente attaccato il sistema di voto elettronico, pubblicando sulle proprie reti social nuove accuse e prove contro le presunte falle. Con l'indagine sulle fake news, Bolsonaro potrebbe trovarsi tagliato fuori dalle elezioni .Per questo la Procura dovrà sporgere formale denuncia contro il presidente al termine dell'istruttoria, poi la Camera dei Deputati dovrebbe approvare con i due terzi dei voti che il processo prosegua, e infine dovrebbe seguire la condanna della Suprema Corte.

https://it.sputniknews.com/20210703/brasile-corte-suprema-dice-si-allindagine-su-bolsonaro-per-caso-covaxin-11999210.html

brasile

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, brasile