Autostrade, Onlit: a Pedemontana un aiuto di Stato

Autostrade, Onlit: a Pedemontana un aiuto di Stato

La Regione Lombardia ha approvato la conversione in prestito di una garanzia di 900 milioni concessa nel 2017 dalla Regione Lombardia a Pedemontana Lombarda. Per il presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Liberalizzazioni e sui Trasporti, Dario Balotta, è un aiuto di Stato. La Concessionaria aveva già ottenuto 1,2 miliardi dallo Stato per avviare l'opera, che si è fermata quando la somma è stata spesa per la realizzazione di appena 32 chilometri, meno della metà degli 87 km previsti per l'infrastruttura controllata quasi interamente dalla regione che dovrà attraversare la Brianza. Balotta ricorda che Pedemontana aveva già ottenuto dalla Regione, per evitare il fallimento dichiarato dal Tribunale di Milano, 200 milioni nel 2017 e una defiscalizzazione di 800 milioni di euro. Inoltre lo scorso anno, l'Ente guidato da Attilio Fontana ha sottoscritto da solo l'intero aumento di capitale da 350 milioni varato nel 2020, diventando il maggior azionista di Pedemontana.L'opera, come gli altri due progetti di Teem e Brebemi, avrebbe dovuto essere finanziata interamente con project financing. Per Balotta "si tratta di project financing talmente “nostrani” che sono più identificabili come aiuti di Stato".

