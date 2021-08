https://it.sputniknews.com/20210805/archeologi-israeliani-a-gerusalemme-trovano-prove-di-un-antico-terremoto-citato-nella-bibbia-12390266.html

Archeologi israeliani a Gerusalemme trovano prove di un antico terremoto citato nella Bibbia

Archeologi israeliani a Gerusalemme trovano prove di un antico terremoto citato nella Bibbia

Alcuni archeologi israeliani hanno rinvenuto nella città di Davide, il primo insediamento di Gerusalemme, rovine risalenti al VIII secolo a.C. e che potrebbero... 05.08.2021, Sputnik Italia

"Prove del famoso terremoto, avvenuto circa 2800 anni fa e menzionato nella Bibbia, erano state rilevate in precedenza in diverse parti di Israele, ma i ricercatori ritengono che questa sia la prima volta che ne sono stati identificati i resti, dimostrando che il terremoto ha colpito anche Gerusalemme", ha affermato l'IAA.È stato trovato uno strato di rovine, contenenti utensili da cucina e recipienti rotti. Poiché non sono visibili segni di incendio, se ne è dedotto che la distruzione dell'edificio non è stata intenzionale e con ogni probabilità è da attribuire a quel devastante sisma del VIII secolo a.C.I risultati degli scavi saranno presentati dall'Autorità per le Antichità in una regolare conferenza archeologica presso l'Istituto Megalim, prevista per i primi di settembre.Israele non è nota per essere una terra particolarmente sismica dato che dalla nascita della nazione non si sono verificati terremoti di forte intensità. In realtà la nazione si trova al confine della placca arabica ed è attraversata dalla faglia attiva Sirio-Africana che corre lungo tutta la Valle del Giordano.Il più recente importante evento si verificò l'11 luglio del 1927 quando si registrarono oltre 400 vittime e molte case vennero danneggiate a Gerusalemme ed Hebron.Andando a ritroso nel tempo, altri grandi terremoti sono raccontati nelle cronache del 1033, del 749, 363 e del 31 a.C.

raus jUEde Basta con tutti questi sotterfugi: tagliamo la testa al toro. Gerusalemme era antecedente ad Atlantide ed era abitata esclusivamente da ebrei. Tanto il problema non è loro, ma degli arabi che non se li tolgono dalle palle. 0

