Apple risolverà un vecchio bug dell'iPhone

Nella nuova Beta di iOS il riflesso dell'obiettivo che peggiora gli scatti dell'iPhone scomparirà. 05.08.2021, Sputnik Italia

scienza e tech

Gli utenti di Reddit che partecipano ai test dell'ultima Beta di iOS 15 hanno notato la novità.La questione dei lens flare è stata più volte segnalata dagli utenti iPhone negli ultimi anni di fabbricazione dei dispositivi: un complesso sistema di lenti scatena un effetto ottico che peggiora le foto in determinate condizioni di scatto. L'intelligenza artificiale in iOS 15 ora sarà in grado di sopprimere questi bagliori: l'effetto è stato scoperto dagli utenti di iPhone XS, iPhone 11 e iPhone 12. Probabilmente della novità potranno usufruire solo gli utenti dei nuovi modelli, siccome alcune funzionalità di iOS 15 non sono disponibili sui vecchi dispositivi.La nuova funzione è stata scoperta nella Beta 4 di iOS 15, nonostante Apple non l'abbia ancora annunciata. L'uscita della nuova versione del sistema operativo è prevista per settembre, contemporaneamente con la presentazione di iPhone 13.

