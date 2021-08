https://it.sputniknews.com/20210805/afghanistan-la-russia-avverte-impegneremo-nostre-basi-in-asia-centrale-in-caso-di-aggressione--12400551.html

Afghanistan, la Russia avverte: "useremo le nostre basi in Asia centrale in caso di aggressione "

Le basi militari russe in Tagikistan e Kirghizistan saranno impegnate nella difesa dei confini dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO)... 05.08.2021, Sputnik Italia

"La nostra base in Tagikistan è abbastanza attrezzatta e, certamente in caso di aggressione diretta sarà impegnata nella difesa del confini del CSTO. Lo stesso vale per la nostra base in Kirghizistan. Anche lì potrebbe emergere tale necessità", ha detto Shoygu, rispondendo ad una domanda sulle misure per affrontare le minacce provenienti dall'Afghanistan.Il ministro ha fatto notare che i paesi membri del CSTO per dimensioni e potenziale difensivo non sono comparabili alla Russia e di conseguenza hanno bisogno di aiuto per quanto riguarda la questione afghana, che riguarda direttamente la sicurezza della Russia a livello militare.Rispondendo alla domanda sulle spese finanziarie della Russia per la questione, il ministro ha osservato: "Se parliamo di soldi, non sono quelli di cui bisogna pensare quando si risolvono queste cose".Shoygu ha fatto notare che Russia e Tagikistan stanno attuando un programma congiunto sul riarmamento dell'esercito del Tagikistan, però ora è apparsa la necessità di occuparsi anche del consolidamento del potenziale delle truppe di frontiera della Repubblica.La presa di posizione di Shoygu arriva nel giorno in cui sono iniziate grandi esercitazioni congiunte tra Russia, Tagikistan e Uzbekistan, con il coinvolgimento di mille militari della Federazione Russa.*Organizzazione terroristica bandita in Russia e altri paesi

