Vaccino AstraZeneca a malata oncologica per errore, 2/a dose non ricevuta

“La signora in questione, paziente oncologica in fase di follow-up, già nel mese di marzo scorso era stata oggetto di un primo errore, ricevendo il vaccino AstraZeneca, anziché un siero mRna come avrebbe dovuto ricevere in quanto fragile. Ma non è tutto. Oggi veniamo a sapere che la signora è in attesa, ormai da due mesi, di una seconda dose di vaccino che nessuno pare volerle somministrare”.