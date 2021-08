https://it.sputniknews.com/20210804/uomo-minaccia-di-far-esplodere-una-granata-allinterno-del-palazzo-del-governo-ucraino-arrestato-12377380.html

Uomo minaccia di far esplodere una granata all'interno del palazzo del Governo ucraino, arrestato

Un soggetto non meglio identificato è entrato nell'edificio che ospita il gabinetto dei ministri ucraino a Kiev e sta minacciando di far esplodere una granata... 04.08.2021, Sputnik Italia

La polizia di Kiev ha confermato stamane a Sputnik che un uomo non identificato sta minacciando di far esplodere una granata all'interno dell'edificio che ospita il gabinetto dei ministri ucraino. Agenti delle forze dell'ordine hanno fermato l'uomo.Secondo l'emittente Ucraina-24, l'uomo avrebbe agito in modo aggressivo e avrebbe manifestato le peggiori intenzioni - "non uscirò vivo da qui", pare abbia detto.

