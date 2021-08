https://it.sputniknews.com/20210804/superpredatore-della-us-navy-un-sottomarino-nucleare-top-secret-12384267.html

Superpredatore della US Navy: un sottomarino nucleare top secret

Superpredatore della US Navy: un sottomarino nucleare top secret

Il progetto top secret di un nuovo sottomarino nucleare d’assalto della Marina militare statunitense, denominato SSN(X), dovrebbe presentare una selezione... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T16:09+0200

2021-08-04T16:09+0200

2021-08-04T16:15+0200

marina militare

sottomarino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/12384151_0:40:2100:1221_1920x0_80_0_0_3601cc61242011536d6a04b50edff959.jpg

Durante una conferenza tenutasi nell’ambito della Navy League’s Sea Air Space 2021, il contrammiraglio William Houston ha espresso le proprie idee in merito a questo nuovo mezzo.La prossima generazione di sottomarini d’assalto, secondo Houston, deve presentare sia il carico utile e la rapidità dei sottomarini della classe Seawolf sia l’acustica e i sensori dei Virginia. L’ammodernamento a cui stanno lavorando sarà applicato in due classi di sommergibili (SSN), una delle quali è la Los Angeles che risale all’epoca della Guerra Fredda.Inoltre, ulteriori fattori che saranno integrati nel SSN(X) sono la disponibilità operativa e l’aspettativa di servizio dei Columbia, ossia i sottomarini balistici di prossima generazione più costosi della Marina USA (gli SSBN).Secondo Houston, durante la Guerra Fredda, il sottomarino d’assalto della classe Seawolf fu costruito in modo da garantirgli la rapidità e la prontezza di infiltrarsi nel territorio nemico e ricercare altri sottomarini. Il classe Virginia fu ideato dopo la Guerra Fredda per dotare i sottomarini dell’infrastruttura stealth e dei sensori necessari per effettuare missioni a terra o supportare operazioni in acque basse vicino alla costa.Houston ha altresì aggiunto che la Marina militare “continuerà su questa strada e raggiungerà grandi risultati”, esprimendo dunque la propria fiducia nel successo del progetto sulla base anche “di ciò che abbiamo già costruito su precedenti mezzi”.Tecnologie innovative per il sottomarino del futuroTuttavia, secondo il report Drive sul nuovo sottomarino, è probabile che la Marina militare statunitense stia vagliando la possibilità di integrare alcune tecnologie di nuova generazione all’interno del SSN(X) come una vela gonfiabile per migliorare la rapidità, la manovrabilità e l’impercettibilità acustica del mezzo.Com’è già noto, il SSN(X) utilizzerà la tecnologia già sviluppata per i classe Columbia e sarà probabilmente più largo dei Virginia. Inoltre, si prevede che ci sarà più spazio per nuovi elementi derivanti dai Columbia: si pensa, ad esempio, a un “sottomarino ad elevato carico utile” multiruolo dotato di armamenti tradizionali e di uno scafo con la medesima forma del Columbia.La US Navy dovrà pagare anche per i droni sottomarini che, nella visione del contrammiraglio Houston, opereranno di concerto con i futuri SSN. I sottomarini d’assalto gestiranno veicoli sottomarini autonomi (UUV) di piccole e medie dimensioni, mentre gli UVV di grandi dimensioni saranno controllati da strutture sulla terraferma.Per conseguire l’obiettivo, la US Navy dovrà non soltanto costruire nuovi sottomarini, ma anche mantenere operativi i sottomarini già esistenti per un periodo maggiore di quanto preventivato. Questo potrebbe rendere necessari costi aggiuntivi.La Marina ha chiesto 98 milioni di dollari da spendere in ricerca e sviluppo per il SSN(X) all’interno del proprio bilancio per l’anno finanziario 2022. Tuttavia, non si prevede fino al 2034 l’acquisto di 2 mezzi l’anno (si prevede che il costo di ciascun mezzo nautico sia tra i 5,8 e i 6,2 miliardi, secondo il Congressional Budget Office).Anche considerata l’inflazione, si tratta di un aumento significativo rispetto ai classe Virginia che costano circa 3,45 miliardi con la maggiorazione del carico utile inclusa oppure 2,8 miliardi senza l’aggiunta, secondo l’analisi dell’Istituto navale statunitense.

https://it.sputniknews.com/20210615/putin-definisce-la-nato-un-residuo-della-guerra-fredda---video-11758269.html

https://it.sputniknews.com/20210702/russia-da-il-via-a-esercitazioni-speciali-della-flotta-sottomarina-nellartico-11982043.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marina militare, sottomarino