Superbonus 110%, arriva la semplificazione tanto attesa: Cila-superbonus

Ora il beneficio fiscale destinato all'edilizia residenziale e alberghiera può partire per davvero. La semplificazione nella documentazione da presentare... 04.08.2021, Sputnik Italia

04.08.2021

Quel che serviva al superbonus 110% per decollare davvero è finalmente arrivato, la Cila-superbonus, ovvero un documento unico e specificamente dedicato alla misura destinata alla ristrutturazione della propria casa.“Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casa’ dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti coinvolti, dagli ingegneri ai geometri”, sottolinea entusiasta il ministro della Funzione pubblica.La Cila superbonus rende possibile l’applicazione omogenea delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, grazie al modulo unico e uguale per tutti.Una enorme semplificazione in particolare per i professionisti che devono occuparsi della parte cartacea e burocratica del superbonus. Prima la Cila poteva variare anche da Comune a Comune, nel solito fai da te interpretativo delle norme.Da domani Cila-superbonus operativaIl documento verrà pubblicato oggi stesso sul sito della Funzione pubblica e da domani sarà operativo, spiega il ministro Brunetta.Come funziona la nuova Cila superbonus 110%Basterà inviare un unico modulo al Comune di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, senza l’attestazione di stato legittimo.Tale modulo non si applica nei casi di demolizione e ricostruzione dell’edificio.Documentazione spesso difficile da ottenere in particolare su edifici molto vecchi dei quali la documentazione è stata conservata chissà dove dagli enti preposti.Senza dimenticare le limitazioni imposte dalla pandemia all’accesso agli uffici pubblici.

