https://it.sputniknews.com/20210804/sospensione-terza-dose-di-vaccino-casa-bianca-critica-posizione-delloms-12388213.html

Sospensione terza dose di vaccino, Casa Bianca critica posizione dell'Oms

Sospensione terza dose di vaccino, Casa Bianca critica posizione dell'Oms

L'amministrazione statunitense considera sbagliata la richiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) di introdurre una moratoria temporanea sulle... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T20:17+0200

2021-08-04T20:17+0200

2021-08-04T20:17+0200

vaccino

casa bianca

coronavirus nel mondo

oms

organizzazione mondiale della sanità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/833/61/8336162_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_e11cb12e4ba3f0f8a78b34d19b0694c0.jpg

In precedenza il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus ha annunciato la necessità di introdurre una moratoria temporanea sulla rivaccinazione con terza dose fino alla fine di settembre. Allo stesso tempo gli esperti dell'Oms ritengono che la moratoria dovrà probabilmente essere ulteriormente estesa per poter vaccinare un numero sufficiente di persone in tutto il mondo entro la fine dell'anno. L'Oms stima che attualmente vi sia una disuguaglianza a livello mondiale nell'accesso ai vaccini anti-Covid, dal momento che nei Paesi più poveri le persone completamente vaccinate o che hanno ricevuto almeno una dose sono molte meno rispetto ai Paesi più ricchi in cui vengono prodotti i vaccini e i governi hanno iniziato a parlare di rivaccinazione.In precedenza il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva inoltre chiesto che almeno il 10% della popolazione di ciascun Paese fosse vaccinato entro settembre.

raus jUEde E' evidente che la terza dose di Pfizer dovrebbe essere quella efficace contro la variante Delta, ma non sarà pronta a livello industriale prima di settembre. Ed inoltre devono smaltire le scorte di Pfizer tarate sui vecchi antigeni, che non servono a niente. Ma perchè non mettono direttamente Kill Gates a capo dell' OMS? 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, casa bianca, coronavirus nel mondo, oms, organizzazione mondiale della sanità