Sindacati, sul vaccino ai prof: Governo decida ma non è sufficiente

Lungo l'elenco di opzioni che i sindacati della scuola antepongono all'obbligo vaccinale per il corpo docenti e gli operatori scolastici più in generale. 04.08.2021

I sindacati della scuola hanno qualcosa da dire al Governo sull’obbligo vaccinale agli insegnati e agli operatori scolastici. Chiedono per tutti gli alunni - sia per gli alunni che frequentano il primo ciclo scolastico che per gli alunni che frequentano le scuole superiori - “le misure di sicurezza stimabili come più efficaci”.Queste misure sarebbero la disponibilità di organico aggiuntivo per sdoppiare le classi, la disponibilità di edifici e spazi scolastici aggiuntivi per assicurare il distanziamento fisico, la riduzione del numero di alunni per classe, il potenziamento dei trasporti pubblici per gli alunni.I sindacati chiedono che l'organico aggiuntivo Covid venga “confermato e concentrato soprattutto nelle scuole del primo ciclo, laddove non è prevista alcuna vaccinazione degli alunni”. In ogni caso vanno fatte cadere le norme che limitano la sostituzione del personale assente (dopo il settimo giorno nel caso dei collaboratori scolastici e dopo il primo giorno per i docenti).Gli impegni sulla riduzione degli alunni per classePer i sindacati sono queste le cose che servono “più ancora di ogni ipotesi di obbligo vaccinale”.Contact tracingSi chiede anche che venga approntato un dispositivo sanitario efficace capace di tracciare adeguatamente gli alunni.Per costoro cosa si vuole prevedere, la didattica a distanza, o cos’altro? Chiedono ulteriormente i sindacati della scuola.

