Prima raffigurato come Hitler, ora come Luigi XVI: nuovo sberleffo contro Macron in Costa Azzurra

Continuano le caricature di scherno contro il presidente francese Emmanuel Macron per opera del discusso satirico e vignettista Michel-Ange Flori. Il controverso fumettista è critico della politica del capo di Stato francese in merito alla pandemia di Covid, in particolare sull'uso del green pass.Il nuovo manifesto è visibile dal 3 agosto nel comune di La Seyne-sur-Mer (Var), riferisce Var Matin.Macron e la denuncia contro il vignettista FloriIl 28 luglio, Emmanuel Macron ha incaricato uno studio legale parigino di sporgere denuncia in tribunale contro Flori a seguito della comparsa di due manifesti sui quali il capo dello Stato era rappresentato nelle vesti di Hitler: in una foto aveva i baffi del fuhrer e lo stemma al braccio simile a quello del partito nazista con la sigla "LREM". "Obbedisci, fatti vaccinare", si leggeva nella didascalia. I due cartelloni erano stati affissi a Tolone e La Seyne-sur-Mer a metà luglio.

msan.mr La grandeur francese non si smentisce mai! 1

raus jUEde Se Macron si fosse realmente presentato nelle fattezze di Adolf Hitler, oggi avrebbe un seguito enorme. Arriverà quello giusto e ribalterà questo mondo dell'inganno giudeo. 0

