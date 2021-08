https://it.sputniknews.com/20210804/ponte-sullo-stretto-di-messina-entro-primavera-2022-il-progetto-di-fattibilita-12379590.html

Ponte sullo Stretto di Messina, entro primavera 2022 il progetto di fattibilità

Giungono i fondi dal Next Generatio EU e il ponte sullo Stretto di Messina torna nell’agenda politica. Già l’ex governo Conte bis aveva messo il ponte in... 04.08.2021, Sputnik Italia

“Per dar seguito all'impegno del Governo, si dovrebbe procedere con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per le due opzioni evidenziate”, ha detto il ministro, che si occupa anche di mobilità sostenibile, alle commissioni riunite di Ambiente e Trasporti della Camera, e come riportato dall’agenzia di stampa Ansa. Lo studio di fattibilità si dovrebbe suddividere in due parti:Spiega il ministro che però aggiunge pure come si tratti di un discorso articolato, e che vuole essere fatto su dati scientifici e tenendo conto di tutte le parti coinvolte.“Il governo non ha nessuna intenzione di dare un calcio alla lattina come dicono gli anglosassoni o di buttare la palla avanti, questo è un approccio serio, basato su dati scientifici disponibili ma anche su valutazioni attente sia dei trasporti che della necessità di prendere una decisione informata”, aggiunge il ministro in audizione.“Quindi riteniamo che avviare uno studio di fattibilità tecnico-economico sia la soluzione più adeguata per giungere nei tempi indicati a prendere una decisione come quella che noi auspichiamo”, conclude il ministro.L’orizzonte temporale della legge di bilancio 2023 significa una decisione da prendere entro la fine del 2022, quindi prima delle elezioni politiche previste per il 2023.

