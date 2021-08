https://it.sputniknews.com/20210804/obbligo-vaccino-covid-19-ai-minori-ma-no-che-il-governo-non-ci-pensa-dice-fedriga-12380463.html

Obbligo vaccino Covid-19 ai minori? Ma no che il governo non ci pensa, dice Fedriga

Il presidente della Conferenza Stato Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, crede "non sia neanche nella testa del governo andare verso...

Una affermazione espressa durante la sua intervista per Morning News, il programma mattutino di Canale 5.No ai costringimenti, quindi, sì alle campagne di sensibilizzazione mostrando alle persone i benefici a cui ha portato la campagna vaccinale.Green pass e nodi da scioglierePer Fedriga sul tema del green pass e più in generale sul contenimento della pandemia, afferma che bisogna evitare di correre i rischi ai due estremi, ovvero quello di non fare nulla o quello di fare “tutto e subito”.Lui preferirebbe prima vedere i numeri dei contagi, quelli più aggiornati e quindi muoversi di conseguenza.Fedriga è consapevole che questo “è un equilibrio difficile, però penso che le istituzioni debbano lavorare in questa direzione per tenere insieme il paese”.

