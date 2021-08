https://it.sputniknews.com/20210804/non-solo-nelle-carote-altri-prodotti-contengono-molto-di-piu-vitamina-a-12388831.html

Non solo nelle carote: altri prodotti contengono molto di più vitamina A

La vitamina A è essenziale per la vista, il sistema immunitario e la crescita. Anche se sappiamo che le carote sono un'ottima fonte di questo nutriente... 04.08.2021, Sputnik Italia

La dose giornaliera raccomandata di vitamina A è compresa tra 600 e 900 microgrammi. La carota cruda ha circa 400 microgrammi di vitamina per 100 grammi, ma questa quantità è bassa rispetto ad alcuni super alimenti. Con 4.080 microgrammi per cucchiaio, il grasso di fegato di merluzzo è un'altra fonte perfetta di vitamina A. È anche ricco di acidi grassi Omega-3 e vitamina D, essenziali per il nostro sistema immunitario. Non solo le patate dolci sono facili da cucinare, ma contengono anche 1.100 microgrammi di vitamina A, anche se bisogna assicurarsi di mangiarle con la buccia per trarne il massimo beneficio. Un altro alimento ricco di vitamina A è la purea di zucca. Oltre ad essere più sana e nutriente della sua forma grezza, ha 706 microgrammi di vitamina A per tazza, è facile da aggiungere a diversi piatti, come torte o zuppe. Anche in inverno la zucca è molto ricca di vitamina A con 1.140 microgrammi per tazza.

