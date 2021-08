https://it.sputniknews.com/20210804/non-solo-covid-un-altro-virus-si-diffonde-tra-i-bimbi-per-gli-esperti-e-un-effetto-del-lockdown-12378148.html

Non solo Covid, un altro virus si diffonde tra i bimbi. Per gli esperti è un "effetto" del lockdown

Non solo Covid, un altro virus si diffonde tra i bimbi. Per gli esperti è un "effetto" del lockdown

In Usa e Nuova Zelanda si registra un aumento dei casi di virus respiratorio sinciziale (Vrs). Per gli esperti neozelandesi, le chiusure avrebbero determinato una “sottoesposizione” ai germi che potrebbe aver reso più vulnerabili i bambini.

2021-08-04T13:34+0200

2021-08-04T13:34+0200

2021-08-04T13:34+0200

italia

bambini

virus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/893/93/8939399_0:275:1899:1343_1920x0_80_0_0_b655ddd452a8ee647bef27b2cc19af0c.jpg

Il lockdown avrebbe reso i bambini più vulnerabili alle malattie respiratorie. È questa, in sostanza, la tesi con cui gli addetti ai lavori spiegano l’aumento vertiginoso dei casi di virus respiratorio sinciziale (Vrs) nei bimbi in America e in Nuova Zelanda.A dare notizia dell’aumento dei casi in diversi Stati Usa, come Texas, Florida, Louisiana e Oklahoma, a partire dal mese di giugno, è il New York Times, che cita i Centers for Disease Control and Prevention statunitensi. Si tratta, come ha spiegato al Corriere della Sera il professor Fabio Midulla, ordinario di Pediatria alla Sapienza e responsabile del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I, di un virus molto comune, che pesa per il 20 per cento sul totale delle infezioni respiratorie che ogni anno colpiscono i bambini sotto i cinque anni. Tra le fasce più a rischio c’è quella dei neonati, in cui l'infezione può portare alla bronchiolite, dei prematuri, dei bimbi con malattie croniche e degli anziati con patologie. Inizialmente i sintomi sono quelli di un comune raffreddore, mentre dopo circa 72 ore possono iniziare a manifestarsi problemi respiratori. “In alcuni casi – ha spiegato il medico esperto in malattie respiratorie infantili al Corriere - bisogna somministrare l’ossigeno e in altri si deve addirittura arrivare alla ventilazione non invasiva, quindi occorre ricoverare il bambino in terapia intensiva”.Generalmente la malattia si risolve con lavaggi nasali e idratazione, nel caso in cui i piccoli pazienti non riescano a nutrirsi a sufficienza a causa della congestione delle vie aeree.Per ora, spiega l’esperto, nel nostro Paese non si sta registrando lo stesso fenomeno emerso negli Stati Uniti, mentre in Europa, specialmente in Spagna, un picco dei casi era stato registrato a metà maggio. “Il distanziamento – chiarisce Midulla - ha fatto sparire tutti i virus respiratori”. La sfida, quindi, per l’esperto, arriverà con la riapertura delle scuole a settembre, in un contesto di allentamento delle misure anti-contagio. Il consiglio, quindi, è quello di continuare ad osservare le regole a cui siamo stati abituati in questi mesi di pandemia: lavarsi spesso le mani, indossare la mascherina in caso di tosse o raffreddore e non far tornare in classe i bambini subito dopo l’influenza. Secondo l’esperto anche il vaccino anti-Covid potrebbe avere un ruolo nell’evitare le forme gravi degli altri virus respiratori, sfruttando “l’immunità crociata” efficace contro i virus della stessa famiglia.

https://it.sputniknews.com/20210803/sintomi-lievi-che-spariscono-in-una-settimana-il-long-covid-e-raro-nei-bambini--12374799.html

Mg Mg GLI VENISSE UN COLPO AI RESPONSABILI 1

vax kid poveri fanciulli. ma basta maledetti mostri pidoioticvovidioti 0

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

italia, bambini, virus