Migliorano le condizioni dei rari leopardi delle nevi malati di Covid allo zoo di San Diego

I due leopardi delle nevi risultati positivi al COVID-19 allo zoo di San Diego una decina di giorni fa si stanno riprendendo, hanno detto i funzionari dello... 04.08.2021, Sputnik Italia

Naphisa, 3 anni, e Ramil, 9 anni, sono risultati positivi alla fine di luglio, dopo che gli esperti dello zoo avevano testato i loro campioni di feci.Naphisa, la femmina, aveva mostrato i primi sintomi il 23 luglio, secondo l'account Twitter dello zoo. Pochi giorni dopo, anche Ramil ha iniziato a mostrare dei sintomi.I due leopardi dell'Amur, specie ancor più rara, che condividono il recinto con i leopardi delle nevi, non hanno invece mostrato alcun segno di malattia.Lo zoo ospita leopardi delle nevi dal 1949 e da allora ne sono nati tredici cuccioli.Ci sono dai 4080 ai 6500 leopardi delle nevi in natura, e solo una novantina di leopardi dell'Amur, secondo il World Wildlife Fund.Caratteristiche peculiari di questa specie sono il folto mantello grigiastro lievemente a tinta crema che rende l’animale particolarmente adatto alle basse temperature delle alte montagne dell’Asia centrale. La lunga coda, che può arrivare al metro, nei freddi inverni himalayani viene arrotolata dall’animale a mo’ di ‘sciarpa’ per proteggersi meglio. Le ampie piante delle zampe sono un’altra caratteristica tipica sviluppata per muoversi meglio sulla neve, a mo di ‘ciaspole’, e per non sprofondare.

