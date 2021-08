https://it.sputniknews.com/20210804/le-gare-degli-italiani-oggi-a-tokyo-2020-12376895.html

Le gare degli italiani oggi a Tokyo 2020

Oggi l’Italia si contende il podio olimpico nel ciclismo su pista con il quartetto Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna. 04.08.2021, Sputnik Italia

olimpiadi 2020

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/12257560_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b495a09cdf0e7e36d035d702952104e3.jpg

Dopo il record del mondo in semifinale contro la Nuova Zelanda, ora il quartetto italiano tenterà il colpaccio contro la favorita Danimarca che, però, è giunta in questa finale dopo uno scontro con la Federazione ciclistica britannica per via dell’incidente in pista durante la semifinale Danimarca – Inghilterra: il danese ha praticamente investito l’ultimo del quartetto inglese. Diretta su Rai 2 dalle ore 11.06.Un salto indietro per ricordare che alle ore 10.00 italiane scende in campo la squadra femminile di pallavolo contro la Serbia. La vincente passa alle semifinali.Alle 11.20 inizia nella pallanuoto il quarto di finale del settebbello azzurro contro la Serbia campione olimpionico in gara. L’Italia qui tenterà l’impresa.Sul programma di domani una parentesi per scrivere che Team Italia nell’atletica leggera ha scelto i quartetti delle 4x100. Nel quartetto maschile ci sarà anche Marcell Jacobs con Eseosa Desalu, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. Domani le batterie dalle ore 11.30. La staffetta 4x100 femminile si comporrà invece con le italiane Irene Siragusa, Gloria Hooper, Vittoria Fontana e Anna Bongiorni.

