L'atleta bielorussa Timanovskaya vuole lasciare Vienna per Varsavia - ministero Interni austriaco

La velocista olimpica bielorussa Kristina Timanovskaya prevede di recarsi a Varsavia subito dopo il suo arrivo a Vienna, ha detto dichiarato oggi Harald Soros... 04.08.2021, Sputnik Italia

bielorussia

austria

olimpiadi 2020

polonia

L'atleta può ancora cambiare i suoi piani, ha detto a Sputnik Anatoly Kotov, membro dell'opposizione bielorussa ed ex segretario generale del Comitato olimpico nazionale. Il "caso Timanovskaya" è scoppiato la scorsa settimana. L'atleta avrebbe dovuto prendere parte ai 100 metri e ai 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Tuttavia i suoi allenatori hanno deciso di farla gareggiare anche nella staffetta 4 x 400 metri dopo che due atlete della squadra olimpica bielorussa sono state giudicate non idonee a competere per test antidoping insufficienti. La velocista ha criticato la decisione sui social, dichiarandosi non preparata per affrontare questa gara. In seguito il Comitato Olimpico Nazionale della Bielorussia ha dichiarato che lo staff tecnico della squadra di atletica bielorussa ha deciso di rimandare a casa la velocista per il suo stato emotivo. La Timanovskaya ha detto che le autorità bielorusse hanno cercato "con la forza" di farla tornare in patria, aggiungendo che cercherà di ottenere asilo in Europa.

