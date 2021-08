https://it.sputniknews.com/20210804/lappello-dalla-terapia-intensiva-di-cagliari-vaccinatevi-12383703.html

L’appello dalla terapia intensiva di Cagliari: vaccinatevi

Torna l'appello dalle terapie intensive degli ospedali, questa volta si chiede di vaccinarsi per spezzare la catena di morte. Non l'asciate cadere l'appello...

coronavirus in italia

L’appello da Cagliari, dalla terapia intensiva dell’ospedale è a vaccinarsi. Una foto che giunge da quel reparto di sofferenza è molto chiara, ma il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Cagliari, Fabrizio Marcello, l’ha voluta condividere pubblicamente per rilanciare il messaggio e per fare opera di persuasione.La Sardegna ha già il 10% delle terapie intensive piene, proprio uno dei parametri che oggi sono presi in considerazione per far scattare la zona gialla che prevede per i territori maggiori restrizioni.Ed infatti il consigliere ricorda i nuovi parametri che servono per cambiare i colori:• superare il 10% tasso occupazione delle terapie intensive,• superare il 15% tasso occupazione area medica.

