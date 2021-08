https://it.sputniknews.com/20210804/la-regione-sardegna-chiede-stop-a-vaccini-astrazeneca-e-jj-12381373.html

La Regione Sardegna chiede stop a vaccini AstraZeneca e J&J

Secondo l'assessore della Sanità Mario Nieddu gli "over 60 li rifiutano". 04.08.2021, Sputnik Italia

La Sardegna ha fatto pervenire alla struttura commissariale del commissario straordinario per la gestione dell'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, la richiesta di togliere le forniture dei vaccini a vettore virale AstraZeneca e Janssen (Johnson&Johnson), chiedendo allo stesso tempo la loro sostituzione con i sieri anti-Covid a mRna di Pfizer e Moderna.Ciononostante, l'esponente della giunta Solinas ha assicurato che la campagna di vaccinazione nella regione andrà avanti con gli stessi ritmi, con l'obiettivo di arrivare all'immunità di gregge prima dell'inizio dell'autunno.In precedenza Lazio, Puglia e Veneto avevano comunicato alla struttura del Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo di voler interrompere le consegne dei due vaccini poiché non ne hanno più bisogno per la campagna vaccinale.In Italia ci sono stati diversi casi di reazioni avverse gravi, alcune con esito letale, a seguito della somministrazione del vaccino di AstraZeneca. La maggior parte delle vittime sono state giovani donne. Reazioni avverse letali, anche se molto rare, ci sono state anche in alcune persone che hanno ricevuto il siero anti-Covid Janssen.L'Aifa ha deciso di proseguire la somministrazione dei vaccini AstraZeneca e Janssen, tuttavia solo per gli anziani, dal momento che le reazioni avverse in questa categoria sono inferiori e il rapporto benefici/rischi è superiore.

