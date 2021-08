https://it.sputniknews.com/20210804/invia-e-cancella---gli-utenti-di-whatsapp-ottengono-una-funzionalita-tanto-attesa-12380068.html

“Invia e cancella” - Gli utenti di WhatsApp ottengono una funzionalità tanto attesa

“Invia e cancella” - Gli utenti di WhatsApp ottengono una funzionalità tanto attesa

WhatsApp lancia la funzione che permette di inviare foto e video che poi si cancellano automaticamente subito dopo la visione. 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T17:44+0200

2021-08-04T17:44+0200

2021-08-04T17:44+0200

mondo

tecnologia

whatsapp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/785/82/7858226_0:0:1215:683_1920x0_80_0_0_be25236e15d02fd5b2e1c6dffd477309.jpg

Fonti della Facebook Inc., società cui WhatsAppa appartiene dal 2014, anticipanoche gli utenti del popolare messenger potranno molto presto avere a disposizione una nuova funzione che molti attendevano da tempo.Sarà possibile inviare foto e video utilizzando l’opzione "Visualizza una volta" che permetterà al destinatario di vedere i file una sola volta, dopodiché verranno automaticamente cancellati.Una funzionalità simile funziona già su Instagram, applicazione anch’essa facente parte del gruppo Facebook: un’opzione permette al destinatario di fare clic su un pulsante per visualizzare l'immagine o il video ma una volta chiuso, il file scompare e non è più disponibile.Questa funzione sarà molto utile per coloro che vorranno condividere immagini e video senza correre il rischio di veder conservati o condivisi i propri file privati, gli sviluppatori avvertono tuttavia che questa funzione non potrà garantisce al 100 percento che foto o video non verranno comunque registrati dai destinatari utilizzando app di screen recorder.La nuova opzione "Visualizza una volta", sarà disponibile per gli smartphone nel prossimo aggiornamento di Messenger.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, tecnologia, whatsapp