https://it.sputniknews.com/20210804/in-turchia-scoperta-lapide-di-quasi-2mila-anni-12379839.html

In Turchia scoperta lapide di quasi 2mila anni

In Turchia scoperta lapide di quasi 2mila anni

Durante gli scavi a Parion, un'antica città portuale situata vicino alla città turistica turca di Kemer, gli archeologi hanno scoperto una stele tombale di... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T22:01+0200

2021-08-04T22:01+0200

2021-08-04T22:01+0200

archeologia

turchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/12380740_0:203:2000:1328_1920x0_80_0_0_31d7507de5d7dad0c58a6fb90d26af18.jpg

Il responsabile degli scavi, il professor Vedat Keles, in una conversazione con i giornalisti ha osservato che questa è "una scoperta molto importante". Secondo lui, una lapide dalle dimensioni di 1 metro per 1 metro è una delle più belle e interessanti scoperte nella regione negli ultimi anni. Da ciò gli scienziati hanno concluso che i coniugi, presumibilmente dell'isola greca di Lesbo, erano originariamente schiavi e in seguito, in epoca romana, ricevettero la libertà. Vicino alla lapide trovata, gli archeologi hanno scoperto altre dieci tombe. Secondo gli antropologi, uno di essi contiene i resti di un bambino, nelle altre le spoglie di adulti. Secondo Vedat Keles, grazie a queste scoperte, gli studiosi possono ottenere maggiori informazioni su ciò che accadde durante il periodo della colonizzazione romana di Parion intorno al I secolo a.C., nonché su chi visse in questi luoghi e cosa facesse.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

archeologia, turchia