In Cina riconosciuta la superiorità dei lanciamissili di contraerea russi S-500

Il sistema missilistico antiaereo S-500 è significativamente superiore agli analoghi cinesi. Lo sostiene il giornale cinese The Paper. L'autore dell'articolo, Lin Sen, ha ricordato che in Cina sono stati sviluppati diversi nuovi sistemi di difesa anti-missile, come l'HQ-9B, l'HQ-22 e l'HQ-19, emblematici dei progressi di Pechino nel campo dell'aviazione e della difesa missilistica. A suo avviso le autorità cinesi dovrebbero prendere seriamente in considerazione l'acquisto di questo sistema nel caso in cui venga rilasciata una versione per l'esportazione di questo armamento.S-500 PrometeyL'S-500 Prometey appartiene a una nuova generazione di sistemi di contraerea terra-aria. È un complesso di intercettazione universale a lungo raggio e ad alta quota con un maggiore potenziale di difesa missilistica. Il sistema è in grado di distruggere non solo bersagli balistici, ma anche aerodinamici (caccia, elicotteri, aerei e droni) e missili da crociera. Ha un raggio d'azione di circa 600 chilometri. A livello di caratteristiche tecniche e di performance, l'S-500 supererà significativamente le prestazioni dell'S-400 e del suo concorrente americano Patriot Advanced Capability—3.

