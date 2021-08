https://it.sputniknews.com/20210804/in-arrivo-per-le-forze-aerospaziali-russe-un-nuovo-missile-ipersonico-a-lungo-raggio-12380916.html

In arrivo per le forze aerospaziali russe un nuovo missile ipersonico a lungo raggio

In arrivo per le forze aerospaziali russe un nuovo missile ipersonico a lungo raggio

L'aviazione strategica delle forze aerospaziali russe potrebbe ricevere il nuovo missile ipersonico a lungo raggio X-95. Il capo dell'Accademia militare dello... 04.08.2021, Sputnik Italia

L'alto funzionario ha sottolineato che la supremazia nella sfera aerospaziale è una condizione indispensabile per il buon esito delle operazioni militari terrestri e navali. E questo predominio, secondo lui, si ottiene non solo mediante "un sufficiente personale a livello quantitativo e qualitativo per gli aerei da combattimento e d'attacco, ma anche attraverso l'uso di metodi efficaci delle loro azioni". Le informazioni sulla creazione del missile ipersonico a lungo raggio X-95 non erano state divulgate fino al momento. Gli aerei russi Tu-22, Tu-95 e Tu-160 sono armati con i missili da crociera a lungo raggio X-101 e X-555, tuttavia questi razzi non sono in grado di superare la velocità del suono.

