Il riscaldamento globale ucciderà più persone della seconda guerra mondiale

Circa 83 milioni di persone, equivalenti alla popolazione della Germania, perderanno la vita entro il 2100 a causa dell'innalzamento delle temperature causato... 04.08.2021, Sputnik Italia

Un'indagine condotta dall'Earth Institute della Columbia University, ha rivelato le cifre drammatiche sulla mortalità derivante dal riscaldamento globale. Ciò potrebbe influenzare il modo in cui i mercati valutano l'inquinamento da carbonio. La novità di questo studio riguarda l’introduzione di nuove metriche che aiutano a capire come il mondo potrebbe mutare a causa del cambiamento climatico.L'obiettivo è fare in modo tale che i principali generatori di gas serra tengano conto del costo, in termini di vite, che possono avere sulla popolazione.Bressler ha utilizzato i modelli sviluppati dall'economista del clima di Yale e vincitore del premio Nobel, William Nordhaus, per calcolare il numero di decessi causati direttamente dal caldo se viene mantenuto l'attuale tasso di emissioni.Finora il pianeta si è riscaldato di circa 1,1 °C rispetto alle epoche preindustriali. Il nuovo studio mostra che dal 2100 il pianeta sarà più caldo di 4,1 ºC.Questa stima della mortalità causata da questo aumento non tiene tuttavia conto delle persone che potrebbero morire per l'innalzamento del livello dei mari, di super tempeste, scarsi raccolti o cambiamenti nei modelli di malattia sconvolti dal riscaldamento globale.Quindi il numero di morti previste, che si avvicina al numero di persone che hanno perso la vita nella seconda guerra mondiale, potrebbe essere considerevolmente più alto.Il costo sociale della CO2Il costo sociale dell’anidride carbonica è un indicatore che cerca di stabilire il costo economico causato da una tonnellata aggiuntiva di CO2 emessa in atmosfera dalle attività economiche, dal benessere sociale e dagli ecosistemi.Quel prezzo dell'inquinamento, che integra i mercati del carbonio come il sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea, aiuta i governi a definire le politiche tenendo conto dei danni futuri.Un costo più elevato dell'inquinamento da carbonio potrebbe portare immediatamente a ulteriori tagli alle emissioni, che a loro volta potrebbero salvare vite umane.Pertanto, la ricerca di Bressler suggerisce che il costo sociale del carbonio dovrebbe essere significativamente più alto, circa $ 258 per tonnellata, se le economie mondiali vogliono ridurre i decessi dovuti al riscaldamento globale.Attualmente, si stima che il volume di inquinamento emesso durante la vita di tre residenti americani medi contribuisca alla morte di un'altra persona. Secondo Bressler, ci si possono aspettare tassi di mortalità più elevati nelle regioni più calde e più povere come l'Africa, il Medio Oriente e l'Asia meridionale.

