Il green pass serve solo a spingere verso il vaccino, parola di Crisanti

Crisanti invoca l'intervento dei filosofi per quanto riguarda la moralità del non vaccinarsi, ma sul green pass ci tiene che si sappia la verità. 04.08.2021, Sputnik Italia

A cosa serve il green pass? Non certo a proteggerci contro il coronavirus, perché non è uno scudo come la mascherina o come il distanziamento fisico, serve piuttosto a dare una “spinta gentile” a chi dimostra ritrosia nei confronti della vaccinazione contro il virus.A spiegarlo con onestà è l’epidemiologo padovano, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’Università di Padova.Quindi nessuno creda che dopo l’implementazione diminuiranno i casi, non è questo l’obiettivo del green pass dice Crisanti all’Adnkronos Salute.Per evitare l’infezione bisogna solo indossare la mascherina quando si è in un luogo affollato, perché “non vi è alcun dubbio che la frequentazione di luoghi affollati senza indossare la mascherina crei situazioni che favoriscono la trasmissione del virus. Quindi coloro che non sono vaccinati in queste situazioni sono a rischio di infettarsi e se anziani di sviluppare una forma grave di malattia”.Basterà, quindi, escludere i non vaccinati da contesti pubblici affollati per assicurarci che non si infettino e vadano a finire in terapia intensiva? “Purtroppo non è così – osserva Crisanti – e quindi si deve ricorrere all'adozione di misure come il Green pass per aumentare la percentuale di persone vaccinate”.Il dovere morale, la libertà individuale

Irina Derefko Ma va!!!!! Comunque, a detta del Prof. Raoult, non c'è nessuna prova scientifica che la mascherina, impedisca la trasmissione del virus. Come mai, non parlate mai delle cure che ci sono per curare il virus? 0

Helix HH un'altro con la coda di paglia, proprio furbo, cos'è tutto sto mettere le mani avanti? per dimostrare poi cosa? il green pass serve per togliere la movida dalle citta' bar e baretti di molesti, kebab ecc..manifestazioni non gradite come come quelle che fanno i fasci a roma e milano ecc.. 0

